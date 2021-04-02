РФ не зацікавлена у військовому конфлікті з Україною, - МЗС Росії

Розмови про те, що Росія стягує війська до українського кордону , щоб спровокувати конфлікт, є прикладом фейка. Москва нібито не зацікавлена у військовому конфлікті з Києвом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Руденко, передає "РИА Новости" .

"Я впевнений, що всі розмови про якийсь майбутній конфлікт України з Росією - це приклад чергового фейку, який поширює в першу чергу українська влада. Росія не зацікавлена у конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - сказав Руденко.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія зосередила на прикордонних територіях східної України 28 батальйонних тактичних груп, і найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 25 груп.

За його словами, розгортання військ відбувається в Брянську, Воронезькій області і в окупованому Криму під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".

Український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це і заявив, що Росія продовжує "грати м'язами" на кордоні. У той же час він підкреслив, що українська сторона готова до будь-яких провокацій.