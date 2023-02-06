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В РФ зафиксировали в январе рекордный дефицит бюджета

Фото: экономика России становится все более дефицитной и снижает возможности РФ вести войну (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Дефицит государственного бюджета России в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей, или почти 25 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов РФ.

Как отмечается в сообщении российского ведомства, доходы по сравнению с 2022 годом упали на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%. Такого большого дефицита бюджета в России не было никогда, как подчеркивают российские журналисты в Telegram-каналах.

При этом дефицит в размере 2,9 трлн рублей уже заложен в федеральном бюджете на 2023 год, то есть большая часть дефицита уже сформирована в первый же месяц года.

Нефтегазовые доходы России в январе сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 46%, что объясняют снижением котировок цен на нефть и сокращением объемов экспорта природного газа.

Кроме того, в январе 2023 года Россия заработала от продажи газа и нефти только 426 млрд, или 6 млрд долларов, по сравнению с 795 млрд рублей в январе прошлого года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что ограничение цен на нефть значительно отразилось на прибыли России.

Ранее мы писали, что 4 февраля, Совет Европейского союза официально утвердил ограничения цен на нефтепродукты, имеющие происхождение или экспортируемые из России.

Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок на нефть из России ослабит способность Путина вести войну.

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