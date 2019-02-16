У РФ затримали засновника Baring Vostok

У Москві затримали засновника інвестиційної компанії

В РФ по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, 15 февраля суд продлил содержание этого человека под стражей на 72 часа, ожидается, что вопрос об аресте Калви суд рассмотрит 16 февраля.

Также следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.

Сообщается, что инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний".

Указано, что Калви подозревают в хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.