У РФ затримали судно з 14 українцями на борту

В Російській Федерації в порту Єйська на Кубані затримали судно Lizori з 14 громадянами України на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, судно Lizori ходить під прапором Республіки Молдови.

"Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України", - заявила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольги Ананьиной.

За її словами, трьох українців відправили додому 23 липня. Також вона додала, що питання відправки інших членів екіпажу вирішується.

Російський профспілка моряків поширив інформацію про затримання судна з-за незадовільного технічного стану та невиплати екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості - 11,23 тис. доларів.

Судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбастранзитсервис"), проте на борту розміщений список співробітників та інших фірм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники Північної Кореї затримали російський сейнер "Сянхайлинь-8", на борту якого знаходяться 17 осіб. Інцидент стався в ніч з 16 на 17 липня, коли судно прямувало на промисел. Однак до 18 липня в компанії припускали, що судно знаходиться в дрейфі, а зв'язок відсутній з технічних причин.

Крім того, океанський український траулер "Іван Голубець" затонув в понеділок, 21 липня, вночі біля мавританського порту Нуадібу.