РФ потеряла село в Белгородской области, а ЕС продлил запрет на импорт зерна: новости за 5 июня

В понедельник, 5 июня, Россия потеряла контроль над одним из сел в Белгородской области. В то же время Европейская комиссия продлила запрет на импорт украинского зерна.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Представитель Ватикана едет в Киев с мирной миссией

Итальянский кардинал Маттео Зуппи, которому Папа Римский Франциск поручил выполнить мирную миссию, чтобы попытаться помочь покончить с войной, посетит Киев 5-6 июня.

В Ватикане заявили, что главная цель этого визита: "внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые могут помочь снизить напряженность".

Тайный проект Black Box нанес россиянам ущерб более чем на 700 млн долларов, - ГУР

В течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта можно было наблюдать во вражеских логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы противника и в других целях.

Украина не будет использовать F-16 в летнем контрнаступлении

Министр обороны Алексей Резников в интервью NHK отвечая на вопросы об истребителях F-16, которые давно хочет получить Украина, сказал, что они "не изменят правила игры этим летом".

При этом, по его словам, Украина будет применять всю имеющуюся наземную технику, а к развертыванию F-16 Киев будет готов осенью или зимой.

Перемещаются и укрепляют оборону. Россияне нервничают перед контрнаступлением ВСУ, - Гуменюк

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны постоянно наблюдают маневры оккупантов. Они нервничают и не остаются в одном конкретном месте. Враг постоянно укрепляет оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегает к дезертирству. Гуменюк добавила, что все говорит о морально-психологической расшатанности противника.

Ситуация в Белгородской области

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили четыре единицы техники в районе Шебекино

В течение ночи легион уничтожил два танка российской армии, а также одну боевую машину пехоты и одну боевую разведывательную десантную машину в районе пропускного пункта "Шебекино" Белгородской области.

Бойцы заявляют, что будут двигаться дальше, до полного увольнения России.

В РФ признали потерю контроля над одним из сел Белгородской области. Туда вошел РДК

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что представители региональных властей "не могут войти" в село Новая Таволжанка.

В то же время представители "Русского добровольческого корпуса" в своем Telegram-канале обратились к Гладкову с просьбой уточнить, почему именно РФ не может вернуть контроль над населенным пунктом.

Генерал США: Украина очень хорошо готова к контрнаступлению, но рано делать прогнозы

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, говоря о "очень хорошей готовности" Украины к освобождению территорий от россиян, отметил, что "пока рано говорить о том, какие будут результаты".

ВСУ переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что украинские военные продолжают оборону, которую начали 24 февраля 2022 года.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты. При этом россияне находятся в обороне и хотят удержать позицию.

Глава МИД Британии приехал в Киев и встретился с Зеленским

Президент Украины и Джеймс Клеверли обсудили ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, продвижение украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита по ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.

Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба отказывался отвечать на вопросы Reuters, началось ли уже контрнаступление Украины. По его словам, главное, что он окончится победой Украины.

Министр отметил, что членство в НАТО является следующей большой целью Украины после того, как ряд союзников согласился начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Еврокомиссия продлила до сентября запрет на импорт зерна из Украины

Украинские продукты, такие как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник продолжат импортироваться для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября.