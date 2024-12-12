РФ потеряла почти 300 солдат под Покровском: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала суток Украина зафиксировала 190 боевых столкновений.

Россияне нанесли по территории Украины 31 авиаудар, сбросили 61 КАБ, также задействовали 568 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3 194 обстрела по позициям бойцов ВСУ и населенных пунктах.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении за сегодня противник пять раз штурмовал позиции подразделений ВСУ. По предварительным подсчетам, потери врага за сегодня на направлении составили 92 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, автомобиль и 20 дронов противника.

На Купянском направлении было зафиксировано семь вражеских штурмов.

На Лиманском направлении оккупанты 21 раз пытались продвинуться. Украинские защитники продолжают держать оборону.

На Краматорском направлении воины ВСУ отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед.

На Торецком направлении агрессор четыре раза атаковал вблизи Торецка. Сейчас два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 46. Украинскими защитниками в настоящее время отражено 43 атаки, три боестолкновения продолжаются. По предварительным подсчетам, потери агрессора составили 288 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено четыре автомобиля и два мотоцикла оккупантов, одновременно повреждены еще два автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боевых столкновений различной интенсивности. Бои продолжаются.

На Времевском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 30 раз штурмовал передний край украинской обороны. Продолжается один бой.

На Ореховском направлении была одна безрезультатная попытка атаковать позиции украинских подразделений от врага.

На Приднепровском направлении две попытки врага штурмовать позиции воинов ВСУ потерпели неудачу.

В Курской области украинские защитники отбили 18 вражеских штурмов, продолжаются два боестолкновения.