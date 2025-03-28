РФ потеряла за сутки почти 1900 солдат и более сотни артсистем, - Генштаб ВСУ

Напомним, по состоянию на вечер 27 февраля, на фронте произошло 195 боевых столкновений. На Покровском направлении враг попытался осуществили 57 штурмовых и наступательных действий.

Активность РФ на этом направлении наблюдалась в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлениях Малиновки и Новоалександровки.

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