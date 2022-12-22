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РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск, концепция ее БТГ не выдержала сопротивления Украины, - Уоллес

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 23:55
РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск, концепция ее БТГ не выдержала сопротивления Украины, - Уоллес Фото: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Боеспособность армии России за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины снизилась по меньшей мере на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, обнародованное на сайте ведомства.

Чиновник отметил, что более 100 000 россиян погибли, ранены или дезертировали.

По словам Уоллеса, российские возможности были серьезно ограничены из-за уничтожения более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и самолетов, а также сотни артиллерийских установок.

"РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск. Концепция российской батальонной тактической группы, которой уже десять лет гордится их военная доктрина, не выдержала сопротивления Украины", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минобороны высмеял Черноморский флот России, назвав его "флотилией береговой обороны".

"У наемников, проплаченных Кремлем, дела не лучше. Сотни погибли в результате недавнего удара по штабу ЧВК "Вагнер" в Луганской области", - добавил Воллес.

Напомним, согласно данным Генштаба, по состоянию на 22 декабря украинские защитники уничтожили уже более 100 тысяч российских оккупантов.

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