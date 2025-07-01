РФ потеряла 19 дивизий и тысячи танков: Генштаб подвел итоги полугодия

Итоги полугодия

По данным Генерального штаба ВСУ, речь идет о 230 180 солдатах, что условно равно более 19 полноценным дивизиям.

Кроме живой силы, существенными были потери и в технике. За шесть месяцев наши военные уничтожили 1 311 танков - эквивалент 42 танковым батальонам - и 2 885 боевых бронированных машин.

Больше всего танков россия потеряла в феврале - 331 единицу, а ББМ - в январе и марте (610 и 607 соответственно).

Также было уничтожено или повреждено более 21 000 единиц автотехники, что почти сравнялось с показателями за весь 2024 год. Наибольшие потери автотранспорта - 4 104 единицы - зафиксированы в апреле этого года.

Интенсивность боев

Украинские силы продолжают эффективную контрбатарейную борьбу: в течение первого полугодия 2025-го уничтожено или выведено из строя 8 222 артиллерийские системы врага.

Несмотря на дипломатические призывы к переговорам, интенсивность боевых действий остается высокой. Только в июне произошло более 5 300 боевых столкновений, а за весь период с начала года - более 28 000.