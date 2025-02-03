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РФ устанавливает в пенопластовые дроны-обманки "Гербера" боевые части

Иллюстративное фото: РФ устанавливает в пенопластовые дроны-обманки "Гербера" боевые части (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская армия начала снаряжать дроны "Гербера" не большими боевыми частями". Ранее эти беспилотники использовались только для отвлечения ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

На нововведение россиян обратили внимание в сети, опубликовав соответствующие фото. Отмечается, что "Гербера" может быть оснащена боевыми частями различных типов весом до 5 кг.

На фото была показана "Гербера", в середине которой установлена осколочно-фугасная боевая часть весом 2,5 кг. В сам дрон она устанавливается в носовую часть.

Фото: дрон "Гербера" с боевой частью (t.me/serhii_flash)

Стоит заметить, что россияне еще во время демонстрации дрона в июле прошлого года демонстрировали возможность боевого оснащения этого дрона и использования в роли барражирующего боеприпаса. Также на дрон еще планировалось устанавливать камеру и систему связи.

Россия начала использовать дроны-имитаторы

Летом прошлого года стало известно, что враг применил против Украины два новых типа дронов. Они были изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из БпЛА имел камеру и SIM-карту украинского мобильного телефона для передачи изображений российским военным.

А уже в конце года украинские разведчики выяснили "начинку" российского дрона "Гербера".

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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