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РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101

Фото: РФ выпустила по Украине ракеты утром 21 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Россия утром 21 ноября нанесла по Украине ракетный удар. Оккупанты, в частности, выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сегодня утром Россия выпустила из Астраханской области по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Также из истребителя МиГ-31К из Тамбовской области россияне выпустили аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС из Волгоградской области совершили пуски семи крылатых ракет Х-101.

Противовоздушная оборона уничтожила шесть ракет Х-101. Как отметили Воздушные силы ВСУ, по другим ракетам - без существенных последствий.

"В очередной раз просим граждан не медлить сигналами воздушной тревоги! И призываем всех медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз Украинскому государству", - добавили ПС.

 

Обстрел Украины

21 ноября под утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной был взлет самолета МиГ-31К в России.

Также Россия поднимала бомбардировщики Ту-95 и совершила пуски ракет. Движение вражеских ракет фиксировали в Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях.

Оккупанты ударили по Днепру. В городе поврежден промышленный объект, а также центр реабилитации лиц с инвалидностью. В Днепре возникло несколько пожаров после обстрела.

На фоне атаки по Украине вводили аварийные отключения света.

Больше о том, сколько ракет и дронов накопила Россия перед зимой - узнайте в материале РБК-Украина.

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