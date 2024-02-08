РФ не впустили на чемпионат Европы по пулевой стрельбе: там разыграют лицензии на Олимпиаду

Российские спортсмены пропустят чемпионат Европы этого года. ESC не составила перечня требований для подтверждения нейтрального статуса тамошних атлетов.

Тренер сборной России Татьяна Голдобина посетовала, что ее подопечные не смогут поехать в Венгрию на европейское первенство. Более того, российские стрелки до сих пор не могут участвовать в каком-либо международном соревновании. Профильная конфедерация пообещала определить критерии допуска, но так этого и не сделала.

Грядущий чемпионат Европы приобрел незаурядное турнирное значение. Там разыграют по два места на Олимпийских играх-2024 для мужчин и женщин в стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета. На прошлой Олимпиаде в Токио россияне завоевали 8 медалей в стрельбе.

Украинские атлеты на европейском первенстве будут среди фаворитов. В январе дуэт Кристины Остапенко и Сергея Кулиша выиграл "золото" на берлинском H&N-Cup, а Елена Костевич взяла там серебряную медаль. Тем временем Виктория Сухорукова завоевала "бронзу" на Гран-при в Руше.