РФ вперше в історії відповість за порушення міжнародного права, - Зеркаль

Російська Федерація вперше в історії відповість за порушення міжнародного права. Про це на брифінгу розповіла заступник глави Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль, передає РБК-Україна.

За її словами, суд повинен провести аналіз скільки буде потрібно Росії для підготовки їх меморандуму.

"Далі буде розгляд по суті. Суд повинен провести аналіз того, скільки буде потрібно Росії для підготовки їх до меморандуму, та прийняти протокольний наказ. Після цього Росія повинна буде подати свій меморандум, у якому викладе власну позицію за всіма пунктами, за яким Україна надала факти порушення конвенцій. І після цього розпочнуться слухання", - заявила Зеркаль.

Також вона зазначила, РФ вперше буде відповідати за порушення міжнародного права.

"Росія буде вперше відповідати за порушення міжнародного права та порушення прав людини. Це вперше в історії, коли буде відповідати Росія ... за всім нашим звинуваченнями, включаючи MH17", - заявила заступник глави МЗС.

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.