РФ впервые применила в бою "Панцирь-СМ-СВ" с "гиперзвуковой" ракетой, - Defense Express

Россия, вероятно, впервые использовала модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" в боевых условиях во время испытаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Значит, версия "Панцирь-СМ-СВ" в России начала разрабатываться тогда, когда колесная версия "Панцирь-СМ" не заинтересовала российских военных. На разработку "Панцирь-СМ-СВ" скорее всего повлияли изъяны предшественника - из-за высокого центра массы он иногда опрокидывался на поворотах а также был малопроходным.
Комплекс получил обновленную оптико-прицельную станцию, а дальность поражения целей увеличили с 20 до 40 км. Последнее за счет ввода новой "гиперзвуковой" зенитной ракеты. Которая якобы позволяет сбивать не только баллистические, но даже гиперзвуковые ракеты.
Ранее РБУ=К-Украина писало о том, что спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.
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