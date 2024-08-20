RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ впервые применила в бою "Панцирь-СМ-СВ" с "гиперзвуковой" ракетой, - Defense Express

Фото: "Панцирь-СМ-СВ" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россия, вероятно, впервые использовала модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" в боевых условиях во время испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Значит, версия "Панцирь-СМ-СВ" в России начала разрабатываться тогда, когда колесная версия "Панцирь-СМ" не заинтересовала российских военных. На разработку "Панцирь-СМ-СВ" скорее всего повлияли изъяны предшественника - из-за высокого центра массы он иногда опрокидывался на поворотах а также был малопроходным.

Основные характеристики "Панцирь-СМ-СВ":

  • Мобильность: Благодаря гусеничной платформе "Панцирь-СМ-СВ" способен передвигаться по сложным местностям и сопровождать военные подразделения в боевых условиях.
  • Комплекс оснащен пушками и ракетами с улучшенными характеристиками. Новые гиперзвуковые ракеты позволяют сбивать скоростные и маневровые цели.
  • Дальность действия: По сравнению с предыдущими версиями дальность поражения целей была удвоена, что делает систему более эффективной против современных угроз.
  • Радар и система наведения: Обновленная система радаров и наводки позволяет более эффективно отслеживать и уничтожать цели на больших расстояниях и высотах.
  • Назначение: "Панцирь-СМ-СВ" может защищать как стационарные объекты, так и мобильные группировки войск, выполняя задачи в условиях активных боевых действий.

Комплекс получил обновленную оптико-прицельную станцию, а дальность поражения целей увеличили с 20 до 40 км. Последнее за счет ввода новой "гиперзвуковой" зенитной ракеты. Которая якобы позволяет сбивать не только баллистические, но даже гиперзвуковые ракеты.

Ранее РБУ=К-Украина писало о том, что спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине