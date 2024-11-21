РФ впервые выпустила по Украине межконтинентальную баллистику: как атакуют такие ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Доподлинно неизвестно, какую ракету Россия сегодня выпустила по Украине. Аналитики предполагают, что это мог быть РС-26 "Рубеж" или "Ярс".

Заявлено, что "Рубеж" принадлежит к баллистическим ракетам средней дальности и может лететь на расстояние в тысячи километров. Но реальная дальность полета по прямой составляла всего около 800 километров.

Фото: запуск ракеты "Ярс" (defence-ua.com)

Ракету запустили из Астраханской области, вероятно, из полигона "Капустин Яр". Пуск межконтинентальной баллистической ракеты был около 5 утра.

Ракеты такого класса запускаются из подвижного грунтового комплекса. Сначала при запуске срабатывает специальный вышибочный заряд, который выстреливает саму ракету из контейнера. После этого запускается твердотопливный двигатель первой ступени.

Такие ракеты состоят из трех степеней. Первая должна вывести ракету на высоту в разреженную атмосферу. Затем последовательно начинают работать вторая и третяя степени.

Defence Express добавляет, что такие ракеты выходят в космос, поскольку летят по баллистической траектории. Именно там происходит разделение главных блоков благодаря так называемому "автобусу". Он должен сбросить раздельные блоки и ложные цели.