Ночью Россия выпустила по Украине 153 дрона, среди которых были и реактивные. Большинство целей удалось сбить, но без попаданий не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

С 18:00 22 ноября РФ атаковала Украину ударными Shahed (60 из них - реактивные), "Герберами" и дронами-имитаторами "Пародия".

Запускали их с направлений Орла, Курска, Миллерова, Шаталового и Приморско-Ахтарского в России. Также из оккупированного Донецка и Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбито или подавлено 134 вражеских дрона: Shahed (42 из них - реактивные), "Гербера" и других типов.

Попадание противника зафиксировано на 11 локациях, а обломки сбитых дронов упали на 7 локациях.

Атака продолжается. В воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.

Напомним, российский дрон ударил по пятиэтажке в Дымере Киевской области, и из-под завалов достали тело еще одного человека.

Погибших уже семеро.