РФ ночью запустила четыре "Искандера" и более 130 дронов: как отработала ПВО

Во время обстрела россияне запустили 131 беспилотник с направлений российских городов Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск, четыре "Искандера" - из Воронежской области.

К отражению воздушной атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 72 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской и ряде других областей.

Еще 59 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

"В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Во время атак террористы применяют беспилотники, управляемые авиационные бомбы, артиллерию, ракеты различных типов и не только. В частности под удар попадает часто гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для обычных граждан.

Как писала "Укрзализныця", террористы обстреляли железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего ранения получили двое железнодорожников. Также зафиксированы повреждения здания и подвижного состава.