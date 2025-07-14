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РФ ночью запустила 4 ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: РФ ночью запустила 136 дронов и 4 ракеты (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия осуществила ночной удар по Украине с использованием ракет и более 130 дронов. Воздушная оборона уничтожила 61 вражеский БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 13 июля и ночью 14 июля Россия нанесла мощный комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников.

Всего зафиксировано четыре пуска зенитных управляемых ракет С-300/400 из Курской области, а также 136 ударных дронов, среди которых до 90 Shahed-136, и несколько десятков имитаторов беспилотников различных типов.

Направления атаки: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и временно оккупированная территория Донецкой области.

Воздушный бой длился более 10 часов. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группировки, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинской ПВО уничтожен 61 вражеский дрон, в частности Шахед, в северных, восточных и центральных районах.

Еще 47 дронов-имитаторов были поданы или локально потеряны в результате действий РЭБ.

В то же время зафиксировано попадание 28 БпЛА по 10 объектам в разных регионах Украины. В четырех местах зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

Российские обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически наносит удары по украинским городам и селам. В своих атаках враг использует широкий арсенал:

  • баллистические и крылатые ракеты;
  • артиллерийские системы;
  • управляемые авиационные бомбы (КАБ);
  • ударные беспилотники.

Наиболее массированные воздушные атаки заканчиваются ночью. Именно в это время российские дроны-камикадзе, в частности типа Shahed, активно применяются для террора мирного населения и давления на систему ПВО Украины.

Вчера например враг атаковал Украину 60 беспилотниками, преимущественно ударными дронами Shahed.

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