РФ ночью обстреляла центр Херсона: под ударом жилые высотки и вузы (фото)

Известно о госпитализации 74-летней женщины с взрывной травмой. Также сообщается о повреждении частных и, по меньшей мере, трех многоэтажек, здания вузов, благотворительного фонда и других объектов гражданской инфраструктуры.

Фото: Последствия ночного удара оккупантов 7 августа по Херсону (t.me/phogovua)

По предварительным данным прокуратуры, для удара по городу враг применил РСЗО.

Украинское ведомство сообщило о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).