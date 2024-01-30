РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО

Отмечается, что россияне атаковали 35 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ночной обстрел Украины

В Киевской области раздавались взрывы сегодня ночью, 30 декабря. Было зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Корреспонденты РБК-Украина также сообщали о звуках взрывов в Белой Церкви в Киевской области.

В регионе и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Черкасской области, которые двигались в направлении Винницкой и Киевской областей.