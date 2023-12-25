РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и авиационными ракетами: сколько сбили силы ПВО

Отмечается, что противник атаковал 31 ударным БПЛА типа Shahed из районов Чауда, Балаклава (Крым) и двумя авиационными ракетами.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ было уничтожено 28 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе уничтожены.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 - в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ - над акваторией Черного моря.

Атака РФ по Украине

В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.

Сперва тактическая авиация врага выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения ПВО уничтожили обе ракеты.

А потом 6,5 часов продолжалась дроновая атака.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 22 ударных БПЛА типа Shahed-136:

17 в Одесской области

3 в Херсонской области

1 в Николаевской области

1 в Кировоградской области.

Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали, сообщили в Силах обороны юга.