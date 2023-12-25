RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и авиационными ракетами: сколько сбили силы ПВО

Фото: силы ПВО ночью сбили 28 "Шахедов", две ракеты и два истребителя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 25 декабря российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и двумя авиационными ракетами. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские цели. Кроме того, наши воины уничтожили два истребителя оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник атаковал 31 ударным БПЛА типа Shahed из районов Чауда, Балаклава (Крым) и двумя авиационными ракетами.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ было уничтожено 28 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе уничтожены.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 - в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ - над акваторией Черного моря.

Атака РФ по Украине

В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.

Сперва тактическая авиация врага выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения ПВО уничтожили обе ракеты.

А потом 6,5 часов продолжалась дроновая атака.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 22 ударных БПЛА типа Shahed-136:

  • 17 в Одесской области
  • 3 в Херсонской области
  • 1 в Николаевской области
  • 1 в Кировоградской области.

Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали, сообщили в Силах обороны юга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныатака дроновракетиракетна атакаПВОВоздушные силы Украины