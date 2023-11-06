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РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга

Фото: силы ПВО этой ночью сбили 15 Шахедов и одну ракету Х-59 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 5-го и ночью 6-го ноября российские оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и четырьмя типами ракет. Большую часть сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, было выпущено по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Пуски 22 ударных БПЛА Shahed-136/131 зафиксированы из района мыса Чауда (Крым).

В результате боевой работы силам ПВО удалось уничтожить 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Обстрел Украины

Вечером и ночью РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Из-за удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника и автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

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