РФ ночью атаковала "Шахедами" юг Украины: в Николаеве из-за обломков возник пожар

Российские войска ночью 2 января атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силы ПВО отработали по вражеским целям, однако в Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в гаражах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"Ночная враждебная дроновая атака на юге была отработана максимально результативно. С вечера россияне двумя волнами запускали дроны с паузой более трех часов", - говорится в сообщении.
Первая волна продолжалась около часа, вторая - пять часов подряд.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников типа Shahed-131/136:
В Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в гаражах, который спасателям удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.
Фото: последствия атаки РФ (t.me/SJTF_Odes)
Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.
Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.
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