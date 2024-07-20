РФ устраивает принудительное волонтерство на оккупированных территориях Украины, - ЦНС
В России и в первую очередь на оккупированных территориях Украины российский диктатор Владимир Путин задумал организовать мощное волонтерское движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Как отмечается, для этого была создана программа "Добро. Центр". Чтобы начать процесс, на низы спустили разнарядки с планами выполнения задания.
Так, центры созданы уже во временно оккупированном Алчевске, Стаханове и Свердловске. Кроме того, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник поручил руководителям других муниципалитетов организовать такие "волонтерские организации" до 1 августа.
Напомним, что согласно данным ЦНС, оккупанты обещают с 2025 года отбирать автомобили у украинцев, которые отказываются от паспорта РФ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты вербуют украинских детей в оккупации в военное училище ВС РФ. В частности, речь идет о филиале Нахимовского военно-морского училища.
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