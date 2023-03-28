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РФ выкрала около 4400 детей-сирот из Украины, - Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Антон Малиновский

Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки.

Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Она отметила, что 4390 детей сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд.

Но кроме этого РФ и сама признает факты похищения детей.

Когда условная Львова-Белова усыновляет ребенка, а мы обращались как страна именно за этим ребенком и требовали его возвращения… все, что они совершили, - они уже зафиксировали свое преступление. Они за это будут отвечать", - подчеркнула Верещук.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия всячески блокирует возвращение депортированных детей-сирот.

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Ирина Верещукдіти