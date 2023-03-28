РФ выкрала около 4400 детей-сирот из Украины, - Верещук

Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Она отметила, что 4390 детей сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд.

Но кроме этого РФ и сама признает факты похищения детей.

Когда условная Львова-Белова усыновляет ребенка, а мы обращались как страна именно за этим ребенком и требовали его возвращения… все, что они совершили, - они уже зафиксировали свое преступление. Они за это будут отвечать", - подчеркнула Верещук.