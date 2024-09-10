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РФ украла идею украинского "Корсара" и переделала ее под ПТРК "Корнет", - Defence Express

Фото: ПТРК "Корнет" (ромСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация приступила к разработке новой ракеты для противотанкового комплекса "Корнет". Российская разработка напоминает украинский противотанковый ракетный комплекс "Корсар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как отмечает издание, недавно россияне заявили о разработке ракеты для противотанкового комплекса "Корнет". Новая ракета имеет индекс 9М134, а ее разработкой занимается тульское "КБ приборостроение".

По словам россиян, данная ракета имеет меньший вес, и в четыре раза меньше штатного 9М133. Назначение новой ракеты - поражение "среднебронированной, легкобронированной и небронированной техники". В то же время ракета имеет тандемную боевую часть для противодействия динамической защите. Она имеет систему наведения "лазерная тропа", как и 9М133.

Defence Express обратило внимание на то, что новая российская разработка напоминает украинский "Корсар". Украинское оружие также является более легкой ракетой для поражения менее бронированных целей по сравнению с ПТРК "Стугна".

Стоит отметить, что ракета к "Стугне" РК-2С имеет калибр 130 мм и вместе с пусковым контейнером весит 30 кг. А 107-мм РК-3К к "Корсару" вдвое легче, но пробивает не менее 550 мм по динамической защите.

Однако россияне при разработке 9М134 пошли дальше и расширили украинскую идею. В российской версии ракеты задекларирован вес 6,2 кг вместе с контейнером, калибр был уменьшен до 82 мм. Она может пробить броню толщиной 250 мм. Этих характеристик недостаточно для того, чтобы поразить танк в лобной проекции, но более чем достаточно для противодействия БМП, БТР и MRAP.

Ранее РБК-Украина писала, что Россия, вероятно, впервые использовала модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" в боевых условиях во время испытаний.

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