В РФ признали удар по Краматорску, заявив об "уничтожении" склада со снарядами для HIMARS

Российские оккупанты продолжают отчитываться об "уничтожении" артиллерийских ракетных комплексов HIMARS и снарядов для них. На этот раз "склад с боеприпасами" для них российские солдаты "нашли" в Краматорске Донецкой области, который обстреляли 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ 18 января.

"В районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня "HIMARS" и "Град", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны России признало террористический удар по Краматорску Донецкой области в ночь на воскресенье, 8 января. Тогда в ведомстве заявили, что именно так они видят "возмездие" за удар по месту дислокации российских военных во временно оккупированной Макеевке.

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