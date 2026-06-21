RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В РФ признали рейды на мужчин и пригрозили из-за публикации видео

20:05 21.06.2026 Вс
2 мин
Полиция пригрозила привлечь к ответственности тех, кто сообщает об облавах
aimg Валерия Абабина
Фото: Военкомат Пензы подтвердил рейды в отношении военнообязанных (Getty Images)

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов по поиску военнообязанных, но опроверг их связь с мобилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Что говорит военкомат

По данным издания, военный комиссар Пензенской области Сурков заявил местным СМИ, что рейды проводятся "на постоянной основе" для розыска лиц, уклоняющихся от призыва и воинского учета.

"Никаких нововведений здесь нет. Я прошу наше население не верить фейкам и вести себя спокойно. Контракт подписывают только с согласия граждан", - заявил Сурков, как передает ASTRA.

Читайте также: В России проходят облавы на мужчин, будущих "штурмовиков" ловят на улицах, - СМИ

Полиция угрожает

УМВД по Пензенской области опубликовало предупреждение для тех, кто фиксирует и сообщает о рейдах. По данным издания, в полиции назвали информацию о задержании мужчин "неправдивой" и предупредили, что "лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности".

В одном из последних видео, опубликованных на канале, женщины спрашивают людей в форме возле микроавтобуса: "На каком основании вы забрали молодого парня из автобуса?" В ответ водитель заявляет, что задержанный якобы "совершил кражу", и уезжает.

Жители Пензы создали Telegram-канал для отслеживания рейдов. "Здесь мы собираем и публикуем актуальную информацию о людях, которые предлагают подписать контракт на военную службу", - говорится в описании канала.

В России информация об уличных облавах и принудительной мобилизации появляется регулярно, несмотря на официальные опровержения Кремля.

Жители российских городов неоднократно жаловались на задержания мужчин возле метро, в торговых центрах и на остановках общественного транспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: