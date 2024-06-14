RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ вывела несколько ракетоносителей в Черное и Азовское моря, какой возможен залп "Калибров"

Фото: в Черном и Азовском морях отмечены несколько российских кораблей (mill.ru)
Автор: Владимир Костырин

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 14 июня, фиксируется пребывание четырех кораблей-ракетоносителей, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Общий залп возможен с применением 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Так, рассказали военные, по состоянию на 06:00 фиксируется:

  • в Черном море - 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет,
  • в Азовском море - 9 кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море замечено пребывание 3 кораблей РФ, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки, в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 11 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовске море - 3 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении ВМС.

Напомним, перед этим стало известно, что теперь российские захватчики могут перезаряжать подлодки в Новороссийске, и для этого им уже не нужно возвращаться в пункт базирования во временно оккупированном Севастополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореЧерноморский флотАзовское море