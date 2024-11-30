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РФ вывела в Черное море ракетоносители. В ВСУ рассказали, есть ли угроза удара "Калибрами"

Суббота 30 ноября 2024 06:43
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РФ вывела в Черное море ракетоносители. В ВСУ рассказали, есть ли угроза удара "Калибрами" Фото: появились данные о российских ракетоносителях в Черном море 30 ноября (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного моря сегодня утром, 30 ноября, фиксируют российские военные корабли, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Они являются ракетоносителями, однако на бортах вражеских суден самих "Калибров" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ.

По данным украинских военных, в Черном море сейчас наблюдаются 2 корабля противника, которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Но количество таких ракет указывается как нулевое.

Кроме того, в Азовском море вражеские корабли сегодня не фиксируются.

Нет российских кораблей также в Средиземном море.

РФ вывела в Черное море ракетоносители. В ВСУ рассказали, есть ли угроза удара &quot;Калибрами&quot;

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 3 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 11 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатируют в украинских ВМС.

Ранее сообщалось, что при массированном комбинированном обстреле территории Украины 28 ноября российские оккупанты для ударов использовали также ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

В комментарии РБК-Украина военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что такие "Калибры" с кассетными суббоеприпасами представляют двойную угрозу.

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