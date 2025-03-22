РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

В Черном море сегодня утром, 22 марта, были замечены российские ракетоносители с "Калибрами" на борту. Такие корабли страна-агрессор вывела на боевое дежурство после длительной паузы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил ВСУ.
Как проинформировали в военном ведомстве, по состоянию на шесть утра в акватории Черного моря наблюдаются 2 корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".
В случае общего залпа такие вражеские суда могут запустить до 8 ракет.
В ВМС отметили, что в Азовском море, между тем, корабли противника не фиксируются.
При этом в Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 являются носителями "Калибров", общим залпом до 26 ракет.
Также в украинских ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.
Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Ее эффективность существенно снизилась.
Также мы писали о том, что перед этим ВМС ВСУ зафиксировали в Черном море российский носитель "Калибров" 12 марта.
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