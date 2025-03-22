РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

Как проинформировали в военном ведомстве, по состоянию на шесть утра в акватории Черного моря наблюдаются 2 корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

В случае общего залпа такие вражеские суда могут запустить до 8 ракет.

В ВМС отметили, что в Азовском море, между тем, корабли противника не фиксируются.

При этом в Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 являются носителями "Калибров", общим залпом до 26 ракет.

Также в украинских ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 3 судна, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.