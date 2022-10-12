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РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters

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Среда 12 октября 2022 17:57
РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters Фото: РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций", - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в рамках частичной мобилизации в РФ.

"Это может занять несколько месяцев", - добавил представитель НАТО.

Напомним, что 10 октября оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Для ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, россияне использовали ракеты и БПЛА. Обнародована карта полета вражеских снарядов.

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