РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters
Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
"Ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций", - заявил высокопоставленный представитель НАТО.
Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в рамках частичной мобилизации в РФ.
"Это может занять несколько месяцев", - добавил представитель НАТО.
Напомним, что 10 октября оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.
Для ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, россияне использовали ракеты и БПЛА. Обнародована карта полета вражеских снарядов.
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