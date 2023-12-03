RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ выпустила по Украине более десяти "Шахедов" и ракету: в ВСУ рассказали о сбитых целях

Фото: РФ выпустила по Украине более десятка "Шахедов" и ракету (GettyImages)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью крылатой ракеты, а также 12 ударных беспилотников. Почти все вражеские цели уничтожила ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 3 декабря 2023 года противник атаковал 12 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Белгородской области РФ", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили с территории оккупированной Херсонской области.

В Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной. Остальные были сбиты в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Также сообщается, что управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

Ночная атака 3 декабря

Российские войска вчера поздно вечером, 2 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в ряде южных, центральных и западных областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений строений.

Рано утром также в Киевской области прозвучала воздушная тревога - сообщали об угрозе ракетного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониПВОВторжение России в Украину