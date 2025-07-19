РФ "оправдала" ночной обстрел Украины: Минобороны цинично заявило об "ударах по ВПК"

Атака РФ на Украину

В ночь на 19 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины за последние месяцы.

Под прицелом оказались по меньшей мере 12 регионов, в том числе Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская и Херсонская области.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 344 дрона и 35 ракет различного типа. Среди них - как баллистические ракеты "Искандер-М", так и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба обезвредили большинство целей - 185 дронов и 23 ракеты.

Однако часть из них достигла целей.

В Одессе в результате ночной атаки загорелась девятиэтажка. Пожар охватил верхние этажи. Спасателям удалось эвакуировать пять человек, однако одна женщина, спасенная из огня, впоследствии умерла.

Количество раненых, по последним данным, возросло до шести - среди пострадавших есть ребенок.

В Павлограде вражеские ракеты и дроны попали по пожарной части, промышленным объектам и жилым домам. Глава Днепропетровской ОГА назвал атаку на город "самой массированной с начала полномасштабной войны".

В Сумской области россияне в течение четырех часов атаковали Шосткинскую громаду ударными беспилотниками. Пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадавших нет, однако зафиксированы масштабные разрушения.

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