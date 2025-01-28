РФ использует преимущество в живой силе: Генштаб показал карты боев вдоль линии фронта

По состоянию на утро, 28 января, ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует позиции ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:
На Харьковском направлении пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи.
На Северском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Новоданиловки и в направлении Орехова.
Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 24 авиаудара, сбросив при этом 30 КАБов, совершил 302 обстрела, в том числе три из РСЗО. Украинские защитники отбили 13 штурмовых действий захватчиков.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два зенитно-ракетных комплекса противника
Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.
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