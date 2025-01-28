РФ использует преимущество в живой силе: Генштаб показал карты боев вдоль линии фронта

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Белая Береза, Заруцкое Сумской области;

Запорожское Днепропетровской области;

Степногорск Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.



На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.



На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи.



На Северском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.



На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.



На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.



На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Новоданиловки и в направлении Орехова.



Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.



На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 24 авиаудара, сбросив при этом 30 КАБов, совершил 302 обстрела, в том числе три из РСЗО. Украинские защитники отбили 13 штурмовых действий захватчиков.



Потери россиян

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два зенитно-ракетных комплекса противника

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.