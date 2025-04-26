РФ атакует Украину новым дроном "Бандероль": подробности от Defense Express

Российская армия начала применять новый ударный дрон под названием "Бандероль" для атак на юге Украины.

Как сообщил специалист в области связи, РЭБ и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов, этот беспилотник в течение последних недель активно используют для ударов по Одесской области.

По его словам, "Бандероль" оснащена реактивным двигателем и способна развивать скорость до 400-500 км/ч. Другие технические характеристики, в частности дальность полета или тип боевой части, пока остаются неизвестными.

"Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ, не понятно", - отметил эксперт.

На портале ГУР МОУ "Война и санкции" указывается, что к разработке "Бандероли" могут быть причастны российские компании АО "Кронштадт" и АО "КТ-Беспилотные системы". Впрочем, на их официальных ресурсах никакого упоминания об этом дроне нет.

Известно лишь, что 19 февраля компания "Кронштадт" сообщала об успешном контрольном облете нового БПЛА, однако название беспилотника не указывала.

Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России, которая применяет различные типы ударных беспилотников для атак по территории Украины - как с боевыми частями, так и в виде приманок для систем ПВО.