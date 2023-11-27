РФ использует бывших "вагнеровцев" для штурмов под Купянском, - Сырский

По его словам, россияне продолжают вести активные наступательные действия в зоне ответственности ОВСУ "Хортица".

В частности, на Купянском направлении для штурмов украинских позиций используются подразделения, сформированные из бывших заключенных, - "Шторм", "Шторм Z" и "Шторм V".

"Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", - сообщил Сырский.

Однако, по словам командующего, никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют.

Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.

В Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса. Активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки.

На Бахмутском направлении российские кафиры не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещиевке. В этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе.

Потери врага

Как отметил Сырский, с начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 личного состава. Также были уничтожены или повреждены 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов разного калибра.

Наемники "Вагнера" в Украине

Напомним, в январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Группа "Вагнера" фактически была расформирована после бунта главаря наемников Евгения Пригожина в июне 2023 года.

По данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.