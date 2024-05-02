РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: разведка показала видео

Подразделения активных действий ГУР нашли подтверждение того, что оккупанты используют дроны на ЗАЭС. Видео с вражеского fpv-беспилотника получили с помощью радиоэлектронной разведки. На кадрах есть маркировка UT4D.TT, указывающая, что беспилотник поставляло Минобороны РФ.

Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным атакам врага.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что россияне используют территории ЗАЭС для пусков дронов, поскольку украинские войска не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

По данным разведки, оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих беспилотников возле шестого реактора Запорожской АЭС.

Также с лета 2023 года территорию захваченной АЭС россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов. Этим занимается так называемая школа "Архангел", которая финансируется главным управлением Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).