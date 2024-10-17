РФ придумала еще один способ "отвлекать" украинское ПВО: в ВМС ответили, эффективно ли это
Российские военные поняли, что эффективность их кораблей-ракетоносителей в Черном море снизилась. Поэтому они придумали им новый метод внедрения.
Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на тнлнмарафон.
По его словам, россияне решили использовать ракетоносители в качестве отвлечения для украинских систем ПВО. Он также отметил, что украинские военные ведут постоянное наблюдение как за Черным, так и за Азовским морями.
"Для того, чтобы в принципе развернуться и выйти в море, и отстреляться, им нужно немного времени. Это речь о часах. Однако, как показывает практика, когда в море находится одна-две подлодки, тем более если только один из них носитель , они не выполняют задачи, связанные с применением этих ракет. Они выполняют задачи по охране пункта базирования.
Он отметил, что в случае даже если бы россияне решили осуществить пуски, то есть не в составе какой-то комбинированной атаки, а самостоятельно, - они не являются эффективными.
"Поэтому враг их в принципе уже одиноко и не применяет. Даже если корабли выходят в море в количестве нескольких единиц носителей крылатых ракет - это тоже еще не значит, что обязательно будет обстрел. Потому что низкая эффективность по состоянию на сегодняшний день этих систем вооружения заставила врага их использовать больше для отвлечения ПВО во время массированных ракетных атак.
Ситуация в Черном море
Ранее РБК-Украина писала о том, что в Военно-морских силах ВСУ рассказали, могут ли штормы повлиять на способность кафиров выводить носители ракет в Черное море.
При этом на днях Плетенчук отметил, что флот РФ фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.
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