RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ отправляет студентов из Якутии для пропаганды на оккупированных территориях Украины

Иллюстративное фото: РФ отправляет студентов из Якутии для пропаганды на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает усиливать пропаганду среди украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Донецкой области россияне устроили "концерт дружбы с Якутией". Для этого туда привезли делегацию из арктического государственного института культуры из Якутии.

Также россияне заставили принять участие в организации совместного концерта с якутами местной молодежи. Во время мероприятия звучали типичные российские нарративы об "одном народе" и "освободительной войне".

Центр национального сопротивления получил списки всех организаторов таких мероприятий со стороны оккупационной администрации россияне и отмечает, что такая деятельность вредна для здоровья.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года , а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯкутияВойна России против УкраиныПропагандистЦентр национального сопротивления