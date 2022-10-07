ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизированные в РФ должны сами покупать экипировку, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 18:44
Мобилизированные в РФ должны сами покупать экипировку, - Генштаб Фото: мобилизованные в РФ должны сами покупать экипировку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне, которые попали под мобилизацию, вынуждены самостоятельно покупать себе экипировку. Так, в одном из военных училищ форму получила только половина военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, в России наблюдаются существенные проблемы с материальным обеспечением мобилизационных мер.

Сообщается, что в начале октября из 8 тысяч отмобилизованных лиц, состоящих на базе Новосибирского высшего командного училища, военной формой было обеспечено не более половины. При этом личному составу выдается только полевая форма и обувь.

"Остаток экипировки необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", - отмечают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, мобилизация в отдаленных регионах России происходит методом облав.

Также сообщалось, что новые мобилизованные из РФ уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России Генштаб ВСУ
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке