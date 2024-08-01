РФ открыла железную дорогу в Мариуполе: стало известно, как это повлияет на логистику войны

"Пока мы наблюдаем заезжающие с территории России тепловозы. До конца не понятно, почему так, однако вчера, мы видели, в Мариуполе открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили. Анонсирован только единственный дизельный поезд на два вагона "Мариуполь - Волноваха" для гражданских", - рассказал он.

По мнению советника мэра, это означает, что железная дорога снова открыта, инженерные работы закончены, она соединена. В то же время, подтверждается, что не будет использования никакой гражданской железной дороги.

"Есть какая-то причина, почему россияне до сих пор не запустили грузовой поезд, но точно они запустят, по крайней мере, технически все готово. Когда это произойдет, это решит для россиян вопрос логистики очень кардинально, особенно учитывая Курахово и Волноваху - это минус почти 300 км пути. По времени если брать… они будут экономить от суток до недели, это достаточно сильное решение, фактически логистический прорыв", - добавил Андрющенко.

Как отметил он, зависимость от Крымского моста россияне преодолели, построив альтернативный путь обеспечения своей группировки на юге Украины.

"И это очень нехорошая история, как ни крути", - добавил чиновник.