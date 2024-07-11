РФ стала ощущать давление контратак ВСУ, - ISW

Аналитики отмечают, что прибытие западной помощи на фронт позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта. Так, ВСУ провели тактически значимые и успешные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной, начиная с середины мая 2024 года.

ВСУ еще не проводят контратаки в масштабах необходимых для перехвата инициативы на поле боя, но тактические контратаки увеличивают расходы войск РФ на продолжение их медленной и изнурительной теории наступления.

Например, контратаки украинской армии на севере Харьковской области заставили российские войска передислоцировать отдельные российские подразделения подальше от места, где гипотетически должно быть их централизованное командование.

"ISW наблюдала, что Россия перебросила подразделения 810-й морской пехотной бригады и батальонную тактическую группу 9-й мотострелковой бригады на север Харьковской области в середине июня, в то время как другие подразделения 810-й пехотной и 9-й мотострелковой бригад оставались вблизи Крынок и Торецка", - говорится в отчете.

Также по данным ISW, РФ разделяет и разворачивает подразделения ВДВ по всей линии фронта. Так, подразделения 137-го полка 106-й дивизии ВДВ воюют в Херсонской области, в то время как другие подразделения полка воюют вблизи Северска.

Аналитики пришли к выводу, что разделение и развертывания подразделений одного и того же крупного соединения является убедительным показателем того, что российские войска начинают испытывать давление украинских контратак. Это говорит о том, что линия фронта не так статична, как ее оценивает Путин.

В то же время, ISW подчеркнули, что способность Украины проводить более мощные и организованные контратаки по-прежнему зависит от устойчивой военной поддержки Запада.