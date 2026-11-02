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В РФ взорвался новейший истребитель Су-57: детали от ГУР

11:13 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
В РФ взорвался новейший истребитель Су-57: детали от ГУР Фото: в РФ взорвался новейший истребитель Су-57 (wikimedia.org)
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На территории российского военного аэродрома "Ахтубинск" 29 октября 2026 г. взорвался новейший многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Отмечается, что это произошло при запуске двигателей. Стоимость боевого самолета оценивается около 150 млн долларов.

Су-57 оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1. Одна из причин, почему двигатели такого типа могут взрываться или подвергаться катастрофическому разрушению - это горючее ненадлежащего качества.

В рамках выполнения государственного контракта на производство многоцелевых истребителей Су-57 ООО "РН-Аэро" поставляет авиационное топливо для ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", которая находится под санкциями США, Канады, Швейцарии, ЕС, Британии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины.

Речь идет о топливе Jet A-1, аналоге российско-советского авиационного топлива ТС-1 и РТ для газотурбинных авиационных двигателей. Горючее Jet A-1 полностью совместимо и пригодно для использования российскими самолетами МиГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М и Ту-95МС.

Также Jet A-1 может использоваться для заправки реактивных ударных БпЛА Герань-4 и Герань-5 с турбореактивными двигателями типа Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) или их российскими копиями ТРД-2000.

Ранее сообщалось, что Россия ужесточает защиту ключевых военных авиационных объектов от дальнобойных ударов Украины. В частности, предприятия, производящее два самых современных типа российских истребителей - Су-57 и Су-35.

Как сообщается, на авиационном заводе в городе Комсомольский-на-Амуре и соседней авиабазе Дземги проходят масштабные строительные работы.

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