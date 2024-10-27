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РФ везет войска КНДР на фронт на грузовиках с гражданскими номерами, - перехват ГУР

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно стало известно, что войска КНДР будут задействованы в войне против Украины. В частности, россияне везут наемников Северной Кореи на фронт на гражданских грузовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Главного управления разведки Минобороны.

Так, 27 октября 2024 года, российские полицейские задержали на трассе "Курск-Воронеж" КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными. Согласно перехваченному разговору, у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Поэтому в полученном ГУР МО очередном радиоперехвате, штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, которой и предназначалась северокорейская подмога в КамАЗе, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у водителя нет надлежащих документов.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил, что Россия привлечет первых военных Северной Кореи в зону боевых действий уже с 27 по 28 октября. Он подчеркнул, что это является очевидным эскалационным шагом со стороны страны-оккупанта.

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