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РФ вербует наемников в Беларуси и Анголе для войны против Украины, - ЦНС

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Четверг 23 марта 2023 15:18
РФ вербует наемников в Беларуси и Анголе для войны против Украины, - ЦНС Фото: РФ хочет завербовать до 2000 наемников в Беларуси для войны против Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия начала вербовать наемников для войны против Украины в Беларуси и Анголе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Чтобы покрыть большие потери россияне планируют привлечь еще больше наемников, потеря которых не вызывает социального напряжения в российском обществе. Да, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГвардСервис". В ЦНС сообщили, что "ГардСервис" был создан специальным указом белорусского диктатора Алесандра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", - сообщили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что российские захватчики на оккупированных территориях Украины вербуют детей в милитарскую организацию "Юнармия".

Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию на захваченных территориях Луганской области. Они вербуют заключенных в колониях.

Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании "Вагнера", объявил об открытии центров набора наемников. Подобные центры открылись во многих школах и детских спортивных клубах России.

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