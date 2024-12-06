РФ ударила по Запорожской области: есть погибшие и раненые, пылает СТО

Удар дронов РФ по Запорожью

Ранее мы писали о том, что в ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине. Тогда стало известно, что в Запорожье и области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских беспилотников.

Тогда руководитель ОВА рассказал, что из-за российской массированной атаки "Шахедами" по Запорожью был поврежден инфраструктурный объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.