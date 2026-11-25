По данным ОВА, враг атаковал Шевченковский район города. Повреждены многоэтажки и автомобили.

В настоящее время известно о трех пострадавших в результате удара.

Также движение транспорта через плотину ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского.

Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)

Кроме того, в результате повреждения энергетической инфраструктуры, вызванной обстрелами россиян, в Запорожье и Запорожской области обесточено значительное количество потребителей.

"Введенный в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения, - сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.