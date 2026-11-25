Российские оккупанты утром 25 ноября в очередной раз атаковали Запорожье. Повреждены многоэтажки, есть пострадавшие, часть города и области осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина и "Запорожьеоблэнерго".
По данным ОВА, враг атаковал Шевченковский район города. Повреждены многоэтажки и автомобили.
В настоящее время известно о трех пострадавших в результате удара.
Также движение транспорта через плотину ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского.
Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)
Кроме того, в результате повреждения энергетической инфраструктуры, вызванной обстрелами россиян, в Запорожье и Запорожской области обесточено значительное количество потребителей.
"Введенный в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения, - сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
Напомним, в ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину более чем 100 беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство враждебных целей, однако произошло немало попаданий.