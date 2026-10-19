RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

РФ ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и сотнями дронов: как справилась ПВО

09:18 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: ночью Россия атаковала Украину сотнями дронов и ракет (Getty Images)

В ночь на 19 октября Россия ударила по Украине ракетами, в том числе баллистическими, и сотнями дронов. ПВО сбила или подавила многие цели, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Россия выпустила баллистические ракеты Искандер-М и С-400 . Их запускали из Смоленской, Брянской и Курской областей. Крылатые ракеты Искандер-К летели из воздушного пространства Курской области.

Также в небе были 269 ударных дронов Shahed , 59 из которых реактивны. Кроме них летели S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны запускали с направлений Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в России. Также из Шаталового, Миллерова, оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Сколько целей сбили и где были попадания

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбило или подавило 247 целей. Среди них 4 крылатых ракеты Искандер-К и 243 дрона: Shahed (43 из них реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и другие типы.

Попадания зафиксировали на 25 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в небе есть вражеские дроны.

Напомним, в Киеве из-за ночной атаки погиб человек и еще восемь пострадали, сообщили в ГСЧС.

Попадание зафиксировали по меньшей мере в трех районах, в том числе повреждены станция метро и 25-этажный дом.

Как сообщало РБК-Украина, журналист Алекс Рауфоглу написал, что Украина снова не получила раннего предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПВОВоздушные силы УкраиныРакетыАтака дронов