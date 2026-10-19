РФ ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и сотнями дронов: как справилась ПВО

Россия выпустила баллистические ракеты Искандер-М и С-400 . Их запускали из Смоленской, Брянской и Курской областей. Крылатые ракеты Искандер-К летели из воздушного пространства Курской области.

Также в небе были 269 ударных дронов Shahed , 59 из которых реактивны. Кроме них летели S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны запускали с направлений Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в России. Также из Шаталового, Миллерова, оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Сколько целей сбили и где были попадания

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбило или подавило 247 целей. Среди них 4 крылатых ракеты Искандер-К и 243 дрона: Shahed (43 из них реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и другие типы.

Попадания зафиксировали на 25 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в небе есть вражеские дроны.

Напомним, в Киеве из-за ночной атаки погиб человек и еще восемь пострадали, сообщили в ГСЧС.

Попадание зафиксировали по меньшей мере в трех районах, в том числе повреждены станция метро и 25-этажный дом.