РФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водитель

Российские войска ночью 12 ноября атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под Броварами под удар попали склады и грузовой автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА и Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.
В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В момент атаки на предприятии находились работники. После оглашения воздушной тревоги все покинули территорию. Обошлось без пострадавших.
В то же время мэр Броваров сообщил, что в результате вражеской ракетной атаки произошло возгорание грузового автомобиля с бытовой химией возле складских помещений на ул. Объездной.
Фото: последствия удара РФ по фуре под Броварами (t.me/Igor_Sapozhko)
Водитель 1972 г.р. получил значительные травмы головы, поражение глаза, руки и бедра. В состоянии средней тяжести он находится в больнице, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, в ночь на 12 ноябряроссийские войска атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также ударными беспилотниками разных типов.
А утром дрон попал в девятиэтажку в Киеве. На месте возник пожар, есть существенные разрушения.