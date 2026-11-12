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РФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водитель

08:44 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия ударила по складам под Броварами (t.me/Igor_Sapozhko)

Российские войска ночью 12 ноября атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под Броварами под удар попали склады и грузовой автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА и Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В момент атаки на предприятии находились работники. После оглашения воздушной тревоги все покинули территорию. Обошлось без пострадавших.

В то же время мэр Броваров сообщил, что в результате вражеской ракетной атаки произошло возгорание грузового автомобиля с бытовой химией возле складских помещений на ул. Объездной.

Фото: последствия удара РФ по фуре под Броварами (t.me/Igor_Sapozhko)

Водитель 1972 г.р. получил значительные травмы головы, поражение глаза, руки и бедра. В состоянии средней тяжести он находится в больнице, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 12 ноябряроссийские войска атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также ударными беспилотниками разных типов.

А утром дрон попал в девятиэтажку в Киеве. На месте возник пожар, есть существенные разрушения.

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